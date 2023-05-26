«Снимаю парик»: историк моды Васильев оценил вызывающие образы Киркорова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Историк моды Васильев высоко оценил вызывающие образы Киркорова

«Снимаю парик»: историк моды Васильев оценил вызывающие образы Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На шестом десятке поп-король не сдает обороты и каждым выходом на сцену удивляет публику вновь и вновь.

Певец Филипп Киркоров не жалеет денег на свои концертные костюмы, которые порой кажутся безумными. Он не брезгует перьями, стразами, пайетками, обтягивающими штанами и другими яркими деталями. И все труды не зря. Историк моды Александр Васильев, несмотря на частую критику со стороны публики образов знаменитости, высоко оценил стиль Киркорова.

«Кто удивительным образом не сдает позиции — так это Филипп Киркоров. Как ему удается в этом котле выплыть? Браво, я снимаю парик. Одет несколько провокативно, ничего такого патриотического не поет, но молодец», — отметил он в эфире программы «Вы держитесь» на одном из телеканалов.

К слову, за десятилетия нахождения на сцене Киркоров перемерил немало эпатажных нарядов. Так, зрители могли видеть его в костюме инопланетянина, а на голове красовалась шляпа, усыпанная стеклянными осколками. Также в образе ковбоя, в костюме из перьев и страз, в кимоно. В конце прошлого года, перед тем, как лечь на операционный стол, он шокировал публику и вовсе в полупрозрачных лосинах с узором татуировок, под которыми отчетливо виднелось нижнее белье. Казалось, что Киркоров забыл надеть часть костюма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам Филипп Киркоров оправдался за наряд с прозрачными лосинами.

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