Зерно в опасности: в Барнауле вспыхнул пожар на территории элеватора

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Началось все с обрыва проводов и короткого замыкания на опоре ЛЭП.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Крупный пожар тушат в Барнауле — горит территория элеватора. Началось все с обрыва проводов и короткого замыкания на опоре ЛЭП.

Из-за этого сначала загорелись кроны деревьев. А уже после огонь перекинулся на хозяйственные постройки и железнодорожные пути.

Пламя подбирается к огромному зернохранилищу. На место приехали не только пожарные, но и десятки неравнодушных жителей города. Многие привезли с собой ведра, чтобы помочь в тушении огня. Но людей на территорию не пускают, чтобы никто из них случайно не пострадал.

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