Откуда можно будет посмотреть на праздник выпускников «Алые паруса» — карта

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«Алые паруса» можно будет увидеть с Благовещенского и Литейного мостов, а также с Английской набережной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Доступ на Дворцовую набережную будет только по пригласительным билетам.

Посмотреть красочное шоу для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге можно будет с разных точек.

Бриг «Россия» с 18-ю парусами все желающие смогут увидеть с Благовещенского, Биржевого и Литейного мостов, а также с Английской набережной, набережной Кутузова и Петропавловской.

В дни проведения праздника доступ на Дворцовую набережную будет только по пригласительным билетам. А к Петропавловской крепости, Троицкому мосту и Стрелке Васильевского острова пройти будет нельзя.

Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году.

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