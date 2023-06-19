Минюст поставил точку в вопросе признания «Ельцин-центра» иноагентом

Какое решение вынесло ведомство и какова теперь судьба организации?

Проведение проверки в отношении «Ельцин-центра» невозможно, равно как и признание его иностранным агентом. Об этом заявили в Минюсте РФ.

Изначально депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к ведомству с вопросом поскорее провести эту проверку, чтобы прекратить все споры вокруг этого места. Позднее стало известно о том, что никаких оснований для того, чтобы отправлять «Ельцин-центр» в статус иноагента — нет. В организации спокойно отнеслись к проверкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не знают о проверке в отношении «Ельцин-центра».