Минюст поставил точку в вопросе признания «Ельцин-центра» иноагентом

Минюст России: признание «Ельцин-центра» иноагентом невозможно
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Какое решение вынесло ведомство и какова теперь судьба организации?
Проведение проверки в отношении «Ельцин-центра» невозможно, равно как и признание его иностранным агентом. Об этом заявили в Минюсте РФ.
Изначально депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к ведомству с вопросом поскорее провести эту проверку, чтобы прекратить все споры вокруг этого места. Позднее стало известно о том, что никаких оснований для того, чтобы отправлять «Ельцин-центр» в статус иноагента — нет. В организации спокойно отнеслись к проверкам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не знают о проверке в отношении «Ельцин-центра».
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