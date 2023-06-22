В дырах, но устоял: опубликовано видео с последствиями ударов по Чонгарскому мосту

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Игорь Рязов
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Опубликовано видео с последствиями ударов по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом

Фото, видео: 5-tv.ru

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На кадрах видно, что примерно по центру сооружения зияет отверстие, через которое видна река. Врио губернатора Херсонской области назвал действия украинских боевиков «варварскими».

Обстрелянный боевиками ВСУ Чонгарский мост получил серьезные повреждения, но устоял. Об этом свидетельствует видео с последствиями ударов по сооружению, оказавшееся в распоряжении 5-tv.ru. Его снял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На кадрах видно, что примерно по центру моста зияет большая дыра, сквозь которую видно реку. Асфальт повсеместно разрушен. Сейчас проезд по мосту закрыт. Удары были нанесены примерно в 5:10 утра — время совпадает с московским.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо несколькими часами ранее сообщил, что Чонгарский мост могли обстрелять дальнобойными ракетами Storm Shadow британского производства. Жертв среди людей нет.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи (поселка. — Прим. ред.) Чонгара. Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — доехать на автомобиле можно по резервному маршруту. Также врио губернатора заверил, что Чонгарский мост будет быстро отремонтирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти просят использовать для проезда маршрут через город Армянск.

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