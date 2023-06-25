Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина сломала челюсть

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина получила травму в результате аварии с участием самоката

Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина сломала челюсть

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Подробности о состоянии артистки не уточняются.

Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина получила перелом челюсти из-за аварии на самокате. Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

Он не уточнил подробности о состоянии артистки, но заметил, что уже в ближайший понедельник ей предстоит операция.

Как ранее сообщала пресс-служба театра, на актрису наехал несовершеннолетний юноша, который двигался не по правилам дорожного движения.

«Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства», — говорится в сообщении.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Яковлева и Хориняк сыграют в сериале «Последний богатырь»
18:55
WP сообщила об осведомленности США о планах Пригожина еще в середине июня
18:35
Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина сломала челюсть
18:14
«Он сумасшедший»: будет ли модно иметь короткий нос, как у Майкла Джексона
18:06
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Луганска ракетами Storm Shadow
17:55
«Быстро, всего за долю миллисекунды»: как погибли члены экипажа батискафа «Титан»

Сейчас читают

Умер португальский актер Луиш Алелуйя
«Захочет убежать»: что делать людям с тревожно-избегающим типом привязанности
Названа предварительная причина крушения самолета Як-52 в Подмосковье
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео