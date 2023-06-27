«Всегда несут проблемы»: как аборты влияют на здоровье женщин

Из-за искусственного прерывания беременности женщина может испытывать подавленное психологическое состояние. Какие последствия могут быть еще?

Недавно российская телеведущая Дана Борисова призналась, что сделала за свою жизнь девять абортов. Акушер-гинеколог Нино Какучая рассказала эксклюзивно для 5-tv.ru, какими последствиями чревато искусственное прерывание беременности.

Врач рассказала, что аборты отрицательно влияют на организм, как с точки зрения гормонального срыва, так и с точки зрения механической травмы матки.

Акушер отметила, что в наше время существует широкий арсенал контрацептивных средств. И если пациент пренебрегает этим, а потом делает аборты, то, наверное, не особо заботится о своем здоровье. Также всегда есть возможность установить внутриматочную спираль.

На психологическое состояние женщины влияет каждый аборт и на подсознательном уровне.

«Аборты всегда несут проблемы и в физическом здоровье, и в психическом здоровье, и в функционировании организма. Бесследно на психике это никак не сказывается. Все равно следы этого есть спустя годы. Практически все пациенты сожалеют о том, что они когда-то сделали хотя бы один аборт», — объяснила врач.

Обычно подобные сожаления начинаются уже в зрелом возрасте. После 40 или даже после 50 лет, заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова призналась, что сделала много абортов в молодости.