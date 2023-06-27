На купянском направлении ВСУ отступают под огнем российской артиллерии

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Военкор «Известий»: ВСУ отступают на купянском направлении

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Интенсивность работы артиллеристских орудий позволила пробить еще одну линию обороны ВСУ.

На многих направлениях на передовой украинские радикалы сейчас вынуждены бросать позиции из-за продвижения российских войск. Наши бойцы успешно прорывают первую линию обороны ВСУ. Удары артиллерии практически не смолкают. За тем, как опорные пункты противника накрывают плотным огнем, наблюдает военкор «Известий» Денис Кулага.

Тема:
Спецоперация
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