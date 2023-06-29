CNN: при российском ударе по Краматорску были ранены минимум двое иностранных наемников
Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по пункту дислокации ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Российский удар по месту временной дислокации ВСУ в Краматорске достиг своих целей: минимум два иностранных наемника были ранены. Об этом сообщает американский телеканал CNN. В материале зарубежного издания сказано о как минимум двух пострадавших, среди которых военный из США Ник Дакворт и британец Мо Хорник. Зарубежная пресса утверждает, что в здании были и другие военные: офицеры ВСУ и зарубежные инструкторы.
Краматорск — город на востоке Украины, находящийся примерно в 25 километрах от линии фронта. Как позже сообщили в Минобороны РФ, в городе был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады. Работала оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия.
Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
9 июня президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ. До этого данную информацию российские власти и военнослужащие не подтверждали, несмотря на громкие заявления Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чем завершилась попытка ВСУ преодолеть минные заграждения.
- 29 июн
- СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
- 29 июн
- Точно в цель: российский «Иноходец» сбросил боеприпас по складу ВСУ в зоне спецоперации
- 29 июн
- Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
- 29 июн
- «Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
- 29 июн
- Катастрофические потери: в США рассказали о попытке ВСУ преодолеть минные заграждения
- 29 июн
- ВС РФ уничтожили два опорных пункта украинских боевиков
- 29 июн
- Работает артиллерия: как ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
- 29 июн
- Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника
- 29 июн
- Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 29 июн
- Воздушный купол: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники
Читайте также
94%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?