CNN: при российском ударе по Краматорску были ранены минимум двое иностранных наемников

Российский удар по месту временной дислокации ВСУ в Краматорске достиг своих целей: минимум два иностранных наемника были ранены. Об этом сообщает американский телеканал CNN. В материале зарубежного издания сказано о как минимум двух пострадавших, среди которых военный из США Ник Дакворт и британец Мо Хорник. Зарубежная пресса утверждает, что в здании были и другие военные: офицеры ВСУ и зарубежные инструкторы.

Краматорск — город на востоке Украины, находящийся примерно в 25 километрах от линии фронта. Как позже сообщили в Минобороны РФ, в городе был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады. Работала оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

9 июня президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ. До этого данную информацию российские власти и военнослужащие не подтверждали, несмотря на громкие заявления Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем завершилась попытка ВСУ преодолеть минные заграждения.