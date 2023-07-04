Мощный пожар произошел на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 194 0

Очевидцы сообщают о сильном хлопке перед возгоранием.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сильнейший пожар произошел на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде. В соцсетях распространяются кадры корпусов станции, объятых густым дымом, из которого местами прорываются языки пламени.

По информации местных жителей, пожар начался около 19.00. Перед этим со стороны станции был слышен сильный хлопок.

В МЧС подтверждают, что информация о пожаре на ТЭЦ поступила вечером 4 июля. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в производственном здании. Что стало его причиной, пока неизвестно. Пострадавших, по предварительной информации, нет. К ликвидации пожара привлечено 30 пожарных и девять единиц техники.

Автомобилистов предупреждают, что из-за пожара на ТЭЦ перекрыто Лужское шоссе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре на территории бывшего завода «Севкабель» в Петербурге.

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Мощный пожар произошел на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

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