Это было незабываемо: «Алые паруса-2023» установили рекорд по просмотрам

Масштабный праздник всех выпускников не имеет аналогов в мире!

Юбилейный праздник «Алые паруса-2023» увидело рекордное количество зрителей за всю историю легендарного выпускного! Совокупная аудитория составила почти 21 миллион человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет впервые превысило 10 миллионов.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». В ночь с 24 на 25 июня 9,5% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала.

В Санкт-Петербурге показ праздника стал эфирным событием вечернего прайма с 00:41 до 01:05. Красочное шоу смотрели 67% жителей и гостей города старше четырех лет. Из них более половины, 50,7%, любовались водно-пиротехническим шоу в прямом эфире Пятого канала.

Водно-пиротехническое шоу транслировали и другие федеральные каналы. Проход брига в акватории Невы смотрел каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля феерии «Алые паруса. От ученика к наставнику» в эфире четырех каналов — 29,2%.

Телевизионная аудитория праздника составила 10 534 070 человек в аудитории «Все 4+».

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Онлайн-трансляция праздника на сайте Пятого и в его официальных аккаунтах привлекла внимание более десяти миллионов человек. В социальной сети ВКонтакте в этом году легендарный выпускной установил абсолютный рекорд по просмотрам. За трансляцией «Алых парусов» в этой социальной сети следило более 7,7 миллиона человек. В Одноклассниках количество зрителей превысило 2 200 000. Еще 238 тысяч смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала. Всего в этом году аудитория легендарного выпускного в Сети увеличилась на рекордные 31,7%.

Трансляцию праздника обеспечивало более 40 телевизионных камер. Их расположили в разных точках акватории, чтобы показать шоу с самых красивых ракурсов. Команда из 10 000 человек несколько месяцев трудилась над проектом. Точная синхронизация в работе художников, режиссеров и других специалистов позволила передать атмосферу праздника не только выпускникам, но и телезрителям.

Концепцию главного выпускного страны приурочили к году педагога и наставника в России. По традиции праздник начался с концерта звезд на Дворцовой площади. На сцене выступили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito и многие другие. Фолк-рок-группа The Hatters предстала в неожиданном амплуа и исполнила свои песни в сопровождении симфонического оркестра. Хедлайнером вечера стала группа «Чайф».

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У каждого выступления были индивидуальные декорации. Благодаря поворотному кругу в конструкции сцены они мгновенно менялись под каждого артиста, создавая новые пространства. Уникальная графика транслировалась на мультимедийных экранах площадью более 1000 квадратных метров.

После полуночи праздник продолжился в акватории Невы. Мизансцены на Дворцовой набережной воссоздали атмосферу десятилетий с момента перового появления «Алых парусов» в Ленинграде. Советский школьник из 60-х рассказал телезрителям свою историю, путешествуя по эпохам собственной жизни. Он прошел все этапы взросления, стал профессором и уже вместе со своим внуком встретил долгожданный парусник на берегу Невы.

Под звуки камерного оркестра и тысячи салютных залпов бриг «Россия» появился в створе Троицкого моста, прошел вдоль Дворцовой набережной, а затем совершил традиционный разворот у стен Зимнего дворца. Водно-пиротехническое шоу длилось более 23 минут. В воздух было выпущено 72 тысячи зарядов.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.



Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала