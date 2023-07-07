Предали анафеме: визит Зеленского в Болгарию превратился в большой скандал
Радев отказал Зеленскому в поставках вооружения для ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru
Следом он отправился в Чехию за самым желанным — оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Софию повздорил со своим болгарским коллегой. Румен Радев отказался предоставить Киеву боеприпасы, отметив, что конфликт не имеет военного решения.
В ответ Зеленский отверг идею о дипломатическом урегулировании и вновь попросил оружия. А напоследок, покидая столицу Болгарии, был еще и предан анафеме.
Перед его кортежем выскочил местный священник и, размахивая крестом, попытался отлучить Зеленского от церкви. Таким образом он высказал крайнее возмущение гонениям на православных на Украине и — в первую очередь — захвату Киево-Печерской лавры.
«Зеленский убивает наших духовных лиц и на Украине, и в России! Анафема всем фашистам! На Украине изымают чудотворные иконы из лавры, они идут на Запад к сатанистам. Анафема для всех, кто убивает священнослужителей, кто выносит иконы», — высказался священнослужитель.
Следом Зеленский отправился в Чехию за тем же самым — оружием. И уже там его немного успокоили, пообещав и военную помощь, и политическую поддержку.
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