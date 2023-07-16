«Нужно всему учиться заново»: Агутин чуть не умер из-за алкоголя

Знаменитый певец празднует свой 55-летний юбилей, однако всего этого могло и не быть из-за одной пагубной привычки.

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин никогда не скрывал, что в начале карьеры злоупотреблял алкоголем. Он помогал исполнителю расслабиться, но однажды чуть не сгубил. Об этом певец рассказал в беседе с изданием prozvezd.info.

По словам супруга певицы Анжелики Варум, сейчас он занимается спортом больше, чем пьет. Однако так было не всегда. Последний срыв случился у него в феврале.

«На День влюбленных мы с друзьями так наклюкались. Очень серьезно прямо, что со мной редко бывает в последнее время», — признался Агутин.

По словам музыканта, в молодости состояние алкогольного опьянения было для него вполне обычным. Он успевал выпить и в пути между городами, и в перерывах между съемками. К счастью, Агутин вовремя задумался о своем будущем.

«А потом наступает такой момент, когда ты понимаешь, что это уже невозможно. Потому что: „Или ты продолжаешь так жить, в результате — смерть преждевременная. Или же нужно всему учиться заново"»— поделился он.

Артист в 40 лет начал новую жизнь. Теперь после выступлений он предпочитает газету и здоровый сон. По словам звезды, такой расклад устраивает его куда больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим записала видео и призналась в алкогольной зависимости.