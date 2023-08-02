Захотел полетать: 25-летний петербуржец превратился в мясо, ударившись об асфальт
В Петербурге мужчина под действием наркотиков выбросился из окна и погиб
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Молодой человек был в квартире не один. Обстоятельства его гибели выясняет полиция.
Трагедия произошла в Петербурге на улице Федора Абрамова. Там молодой человек выбросился из окна жилого дома, разбившись насмерть. Жуткие кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.
На фото видно, что мужчина при падении получил переломы конечностей, судя по всему, не совместимые с жизнью.
Петербуржец разбился при падении из окна.
Выяснилось, что 25-летний петербуржец в момент гибели пребывал в состоянии наркотического опьянения. По словам находившейся с ним в квартире девушки, у мужчины случились сильные галлюцинации, под воздействием которых он «захотел полетать» и вышел из окна. На месте происшествия сейчас работает полиция, выясняя обстоятельства трагедии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Молодой человек получил большую внутрибрюшную гематому, перелом костей таза, бедра и локтя.
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