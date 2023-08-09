Readovka запустила проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров»

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Он, как отмечается, станет отличным стартом для тех, кто планирует построить карьеру в медиа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поддержку и развитие молодежи обсуждают и в Москве. В фокусе внимания участников — презентации нового проекта медиахолдинга Readovka. Он получил название «Всероссийский корпус медиаволонтеров».

Его создатели уверены, что объединение станет инструментом обучения, просвещения и помощи пока что малоизвестным молодым авторам.

«Прежде всего дать возможность ребятам из регионов развивать свои ресурсы. Мы хотим передать им наработанные знания и помочь с раскруткой, и сделать коммьюнити», — отметил руководитель информационно-аналитического центра Readovka Кирилл Солок.

Проект будет включать в себя не только онлайн-обучение, но и мероприятия в формате офлайн. Он также станет отличным стартом для тех, кто планирует построить карьеру в медиа.

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