Защитные меры: в РФ предложили ограничить деятельность иностранных компаний

В России предложили ограничить деятельность иностранных компаний, которые занимаются изучением потребительского рынка. Авторы напрямую связывают свою инициативу с продовольственной безопасностью. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Олега Барышева.

Заглядывая в корзинку обычных покупателей, консалтинговые компании могут шпионить за всей страной.

«Работа офисов консалтинговых компаний действительно напоминает штаб-квартиру разведки. Люди и машины перерабатывают и систематизируют данные каждого из нас и составляют подробное досье», — рассказывает журналист.

Все зависит от того, кому эти данные потом сливают. Такие конторы избегают публичности. Особенно если их владельцы находятся за океаном.

С потребительского рынка стекаются тонны терабайт информации. За этими стенами знают, какие фильмы смотрим, на каких авто ездим и даже какой кофе предпочитаем с утра. Подробные отчеты одновременно помогают российским бизнесменам развивать свои компании, а на Западе готовить очередные пакеты санкций.

«Бывают случаи, когда фактические данные на рынке это не какой-то секрет полишинеля, покупают ЦРУ. Они через свою „дочку“, которая звучит там совершенно адекватно, то есть там не написано: „Центральное разведывательное управление“. Это некая компания, американская или европейская — не важно. Но она принадлежит ЦРУ. Они покупают эти данные у местных компаний. Это нормальная практика, и нет запрета на продажу», — рассказывает аналитик Эльдар Муртазин.

Можно, например, обвалить или наоборот поднять акции любой фирмы, если в отчете продаж переврать цифры. Манипулировать целыми отраслями, находить уязвимые места и атаковать их. Буквально несколько дней назад крупнейшие немецкие производители автомобилей запретили использование своего программного обеспечения. И это далеко не единственный пример давления на потребителей.

«Если мы говорим о рынке медицинского, медпрепаратов: посмотрели, что-то проанализировали и, соответственно, следующий этап — введение санкций именно на то, что сегодня, скажем так, в дефиците в стране. Именно то, что сегодня может нанести ущерб нашей российской фармацевтической промышленности», — рассказывает депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Именно поэтому в Госдуме решили, что называется, «приземлить консалтеров». Депутаты подготовили поправки в законопроект, согласно которым организатором исследований рынка потребления должно являться российское юрлицо. А еще не менее 80% акционерного капитала компаний должны принадлежать российским собственникам, и все сервера разместить в стране.

«Здесь, наверное, цель не полностью отсекать или заставить стопроцентный запрет, а правильным образом регулировать и ограничивать их деятельность. Более того, чтобы та аудитория, с которой потом эта компания взаимодействует. По исследованию либо навязывать какие-то регуляторные решения, чтобы она понимала, кто перед ней. То есть российская компания или иностранная, которая, помимо, скажем так, верхних уровней может иметь за собой какие-то скрытые», — рассказывает председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

К слову, на Западе похожими методами пользуются давно. Поэтому ограничения в России это, скорее, зеркальные и защитные меры.