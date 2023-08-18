«Потеряла» нижнее белье: Лолита превратила конфуз в спектакль на публике

Известная отсутствием комплексов звезда вышла в свет в креативном образе без юбки.

Певица Лолита посетила «Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузОН», который прошел в концертном зале «Москва» 17 августа. Ей вновь удалось удивить присутствующих своей экстравагантностью, пишет издание dni.ru.

Для выхода в свет 59-летняя звезда выбрала креативный образ без юбки: только боди и колготки, а сверху — оверсайз-пиджак. В какой-то момент из-под полы выпал ее лифчик — артистка не растерялась и порассуждала о том, как можно использовать бюстгальтер во время учебы в школе.

«Если надеть на голову, то можно стать настоящей Красной шапочкой или Чебурашкой. А еще это могут быть очень хорошие наушники — надеть, если тебя раздражают одноклассники. Еще это могут быть очки, чтобы не видеть уроки физкультуры и пьяного трудовика», — говорит знаменитость.

Певица вспомнила и о том, как проходило ее обучение. Она призналась, что ее мать часто вызывали в школу и даже просили забрать документы за то, что Лолита однажды сожгла классный журнал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита в молодости обижалась на критику в свой адрес.