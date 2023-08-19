Стала фронтовой: шинель спасла SHAMAN во время выступления в Крыму

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 4 051 0

Шинель спасла SHAMAN во время выступления в Крыму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Музыкант исполнял знаменитую песню Олега Газманова, когда могло произойти непоправимое.

В Крыму проходит пятый фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Мероприятие соединило вместе не только молодые таланты со всей страны, но и известных артистов. Среди них — SHAMAN. Недавно он выступил перед зрителями в рамках концерта Олега Газманова. И, конечно, произвел фурор! Однако произошло нечто странное, что могло привести к непоправимым последствиям, если бы… не чудо.

На сцену исполнитель вышел в шинели. В ходе исполнения песни народного артиста «Эскадрон» он устроил настоящее представление. SHAMAN так увлекся, что подкинул пальто, а после начал эффектно фланкировать шашкой. Все сопровождалось пиротехническим шоу. И все бы ничего. Вот только оказалось, что шинель исполнителя упала недалеко от оборудования. В результате искры прожгли пальто. Так оно и стало боевым.

«Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Но это было очень неожиданно. Но зато теперь эта шинель с историей», — рассказал SHAMAN в интервью ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко за кулисами.

SHAMAN выпустил новый клип на песню «Мой бой», снятый в зоне СВО. Как рассказывал 5-tv.ru, всего за двое суток он набрал два миллиона просмотров на Youtube.

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