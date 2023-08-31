Минкульт принял решение по судьбе «Барби» и «Оппенгеймера» в России

Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Минкульт отказался выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»

Минкульт принял решение по судьбе «Барби» и «Оппенгеймера» в России

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Увидят ли зрители эти картины в кинотеатрах?

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей. Об этом заявил замглавы Минкульта Андрей Малышев.

Картины предлагалось принудительно лицензировать для российского кинопроката. Однако, говорит Малышев, это не соответствует законодательству в области прав интеллектуальной собственности, сообщают «Известия».

Чиновник также отметил, что уменьшение количества голливудских фильмов в отечественном прокате положительно влияет на российскую киноиндустрию. Благодаря этому отмечается увеличение объемов производства фильмов и сериалов, которые транслируют национальные морально-этические ценности.

Ранее 5-tv.ru писал, как «Барби» стал одним из главных фильмов года.

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