«Необоснованные и глупые»: Лукашенко о требованиях Запада по ЧВК «Вагнер»

Глава государства обвинил эти страны в политике двойных стандартов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу требований Польши и стран Балтии избавиться от присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны.

Глава государства заметил, что при этом они сами наращивают военные бюджеты и стягивают к границам Белоруссии воинские формирования. Польша и государства Прибалтики смогут предъявлять претензии республике только в случае отсутствия на их территории иностранных наемников, подчеркнул он.

«А пока это необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования», — подытожил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия получила от России вертолеты Ми-35 в рамках военно-технологического сотрудничества. Прежде стало известно, что более половины ядерного оружия, запланированного для размещения на территории республики, уже доставлено в страну.