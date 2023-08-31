«Необоснованные и глупые»: Лукашенко о требованиях Запада по ЧВК «Вагнер»

Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 0

Лукашенко счел необоснованными требования Запада по ЧВК «Вагнер»

«Необоснованные и глупые»: Лукашенко о требованиях Запада по ЧВК «Вагнер»

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Глава государства обвинил эти страны в политике двойных стандартов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу требований Польши и стран Балтии избавиться от присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны.

Глава государства заметил, что при этом они сами наращивают военные бюджеты и стягивают к границам Белоруссии воинские формирования. Польша и государства Прибалтики смогут предъявлять претензии республике только в случае отсутствия на их территории иностранных наемников, подчеркнул он.

«А пока это необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования», — подытожил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия получила от России вертолеты Ми-35 в рамках военно-технологического сотрудничества. Прежде стало известно, что более половины ядерного оружия, запланированного для размещения на территории республики, уже доставлено в страну.

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