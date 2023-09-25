В трех аэропортах Москвы снова переносят рейсы

Алина Крылова
Алина Крылова 7 0

Около 13 вылетов задержано или перенесено на неопределенный срок.

В трех аэропортах Москвы снова переносят рейсы

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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План «Ковер» объявили сразу в трех основных аэропортах Москвы. 13 рейсов отменены в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительные причины случившегося еще предстоит установить, но уже известно, что под ограничения полетов попали Внуково и Домодедово. Частично ограничены полеты в Жуковском и Остафьево. Воздушное пространство закрыто на прием и выпуск.

Напомним, что план «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов. Подобная процедура уже практиковалась в воздушных гаванях Москвы чуть больше недели назад: тогда аэропорты вернулись к работе спустя несколько часов.

Только на протяжении последнего месяца аэропорты испытывают трудности с графиком вылетов и прилетов. Уже в августе сотрудники аэропортов вынуждены были отменить 59 рейсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах.

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