В Подмосковье найдено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 42 0

Пока неизвестно, что именно стало причиной ее смерти.

В Подмосковье найдено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

В минувший понедельник в городе Зеленоград было обнаружено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой. Как стало известно 5-tv.ru, женщину без признаков жизни нашли в ее собственной квартире.

Прибывшие на место медики провели первичный осмотр тела и, по информации нашего источника, предварительно не обнаружили признаков насильственной смерти. От чего именно скончалась режиссер, будут выяснять патологоанатомы. Правоохранители же проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Елена Бычкова родилась в 1964 году. Ее творческий путь начался с постановок ТЮЗа в Пензе. Она сыграла более 60 ролей первого плана, в том числе, в спектаклях «Вишневый сад» и «Женитьба». В качестве режиссера ставила мюзиклы и музыкальные спектакли для детей и взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла жена композитора культовой «Золушки» Антонио Спадавеккиа.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:42
«Болезнь начала поднимать голову»: как человеку передается обезьянья оспа
21:32
Выходные в ноябре 2023-го: как работаем и как отдыхаем
21:23
В Смоленске открыли памятник постовому милиционеру Викторину Курицыну
21:13
Актриса Елизавета Боярская заболела коронавирусом: «На самоизоляции»
21:05
В Подмосковье найдено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой
20:58
Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России