В Подмосковье найдено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой

В минувший понедельник в городе Зеленоград было обнаружено тело актрисы и режиссера Елены Бычковой. Как стало известно 5-tv.ru, женщину без признаков жизни нашли в ее собственной квартире.

Прибывшие на место медики провели первичный осмотр тела и, по информации нашего источника, предварительно не обнаружили признаков насильственной смерти. От чего именно скончалась режиссер, будут выяснять патологоанатомы. Правоохранители же проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Елена Бычкова родилась в 1964 году. Ее творческий путь начался с постановок ТЮЗа в Пензе. Она сыграла более 60 ролей первого плана, в том числе, в спектаклях «Вишневый сад» и «Женитьба». В качестве режиссера ставила мюзиклы и музыкальные спектакли для детей и взрослых.

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