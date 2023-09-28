Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

«Ночной дозор», «Маша и Медведь» и другие фильмы и сказки поражают наше воображение: можно ли самому создать уникальных персонажей и насколько это сложно?

Российская киноиндустрия в последние годы радует зрителей не только захватывающими фильмами, но и по-настоящему захватывающими спецэффектами. То же самое касается и мультфильмов, которые, без преувеличения, выходят на качественно новый уровень. Российский режиссер, основатель студии 3D-анимации и визуальных эффектов «Асимметрик» Виктор Лакисов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал об особенностях компьютерной графики в отечественном кино.

Важна анатомия

Компьютерная графика для кино имеет очень широкий спектр работ. Начиная от затирки ненужных предметов в кадре и заканчивая созданием полностью виртуальных миров. Как рассказывает режиссер, одной из областей этого спектра является создание компьютерных персонажей. Например, можно заменить лицо актера в кадре, а можно — создать абсолютно новую фантастическую тварь. При этом крайне важно соблюдать анатомию.

«Если в основе персонажа лежит прообраз реального животного, то художник обязан изучить досконально анатомию этого животного. И добавить, по необходимости, новые элементы. Если же эта тварь абсолютно вымышленная, фантастическая, художник обязан разработать эту анатомию. Так, чтобы механика движения была реалистична согласно всем известным законам физики. Потому что в конечном итоге эта тварь движется в кадре, где есть другие актеры, в нашем реальном мире», — объясняет Виктор Лакисов.

Творчество или технологии?

Виктор Лакисов отмечает, что большую роль в создании таких персонажей играют технологии, и разделить этот процесс с творческим довольно сложно. В лучшем случае это — 50 на 50, но в большинстве 70 на 30, где первая цифра — технологии, которые включают в себя работу программистов.

«И искусственный интеллект, и множество алгоритмов, облегчающих рутину. И только 30% — это может быть какое-то творчество», — признает эксперт.

По словам режиссера, российская индустрия хоть и намного моложе западной, благодаря стремительности прогресса владеет технологиями не хуже, а во многом — лучше, чем Запад И, кстати, наши специалисты создают эффекты высочайшего качества за гораздо меньшие бюджеты, нежели зарубежные, и к тому же в приемлемые сроки.

Первый опыт в большом кино

Первый опыт работы в большом кино у Виктора Лакисова был при создании спецэффектов для отечественной картины, которую сегодня уже можно назвать культовой.

«Мы принимали участие в создании визуальных эффектов для фильма „Ночной дозор“. И там были эти самые твари: детская кукла Машенька на паучьих лапах и множество летающих черных ворон. В основе куклы Машеньки лежала анатомия паука. Ну а черные вороны, понятно, что это — просто птица», — вспоминает режиссер.

Специалист отмечает, что на тот момент работа была несложная, а, скорее, интересная. Ведь до этого подобные персонажи создавались, в основном, для рекламы.

Достойная конкуренция

Сегодня, как рассказывает режиссер, российские спецы компьютерной графики практически ежедневно занимаются созданием уникальных фантастических персонажей, будь то реалистичные или механические существа. И теперь у них есть огромное количество собственных разработок, IT-технологий и ноу-хау, которые позволяют составлять достойную конкуренцию коллегам во всем мире.

«Несмотря на то, что конкретно в этой области отечественная индустрия моложе лет на 20, чем западная, с каждым месяцем мы становимся все более и более самодостаточными. Я уверен, что в обозримом будущем не придется оглядывать на разработки зарубежных коллег», — подчеркивает Виктор Лакисов.

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