Неожиданный «сюрприз»: в России обнаружили сосиски с когтями крыс

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Алексей Панков
Алексей Панков 44 0

В России нашли сосиски с когтями крыс

Неожиданный «сюрприз»: в России обнаружили сосиски с когтями крыс

Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin

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Почему в сырье попадают посторонние предметы?

В России обнаружили сосиски с когтями крыс, которые выпускались под брендом «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Отмечается, что ведомство направило предостережение предприятию.

Ситуацию успели прокомментировать в Роспотребнадзоре. Представители ведомства отметили, что руководители некоторых предприятий ослабляют контроль на производстве. Это приводит не только к выпуску готовой продукции из некачественного сырья, но и попаданию в него посторонних предметов.

«В саму продукцию могут попадать некачественные предметы, а также животные и насекомые. В конечном итоге это выливается в снижение качества продукции и различные инциденты, которые могут навредить здоровью человека», — рассказал Олег Павлов, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре.

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