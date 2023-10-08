Как выглядит актер, сыгравший Волана-де-Морта в «Гарри Поттере»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 427 0

Рэйф Файнс отличается внешне от своего героя. Он — его полная противоположность?

Как выглядит актер, сыгравший Волана-де-Морта в «Гарри Поттере»

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», реж. Дэвид Йейтс, 2011 г.

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Устрашающий и могучий волшебник лорд Волан-де-Морт вселял ужас в героев «Гарри Поттера». Ведь его имя даже нельзя было называть. Но в реальной жизни он вполне себе обычный мужчина с естественным цветом кожи, волосами и обаятельной улыбкой.

Рэйф ФайнсРэйф Файнс. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Nielsen

Актера, который сыграл могучего мага, зовут Рэйф Файнс. Сейчас ему 60 лет. На многих людей, которые смотрели «Гарри Поттера» в детстве, Волан-де-Морт наводил ужас. А вот сам актер является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Это детский фонд, который действует под эгидой ООН.

Помимо «Гарри Поттера» Файнс может быть известен широкой публике по ролям в «Залечь на дно в Брюгге», в фильмах о Джеймсе Бонде и «Отеле „Гранд“ Будапешт». Также он сыграл Евгения Онегина в одноименном фильме по роману в стихах Александра Пушкина.

Несколько лет назад актер даже посещал Россию. Ранее 5-tv.ru писал, что Волан-де-Морт прокатился на катере по рекам Санкт-Петербурга.

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