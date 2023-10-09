Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 октября 2023 года китайского астролога Маргариты Богатовой, основанный на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Энергетику следующей недели в основном формирует кольцеобразное солнечное затмение. Уже второе из двух солнечных затмений этого года — одно из самых ожидаемых событий для любителей посмотреть на ночное небо.

Древние цивилизации таких событий боялись, видели в них фатальные предзнаменования. Люди верили, что лучи затменного солнца отбирают у нас удачу. И до сих пор астрологи не рекомендуют находиться под прямыми лучами во время солнечного затмения.

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Понедельник, 9 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Металлической Крысы. Нейтральный день. Хорош для подписания документов. Годится для сбора долгов, финансовой активности, обычных рутинных дел.

День не обладает большим потенциалом для важного старта, но наши ежедневные дела — работа, визиты в салон красоты, рядовые деловые встречи — энергии дня смогут поддержать.

Совет дня: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

Вторник, 10 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Серебряного Быка. Подойдет только для планирования и минимальной рутинной активности. Усилия, предпринятые в этот день, скорее уравняют вас с конкурентами, чем помогут вырваться вперед.

Совет дня: принимайте во вторник то, что выпадает на вашу долю.

Среда, 11 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Водного Тигра. Несмотря на неплохие звезды, за медицинской помощью лучше обращаться в другие дни. Звезда болячек, которая содержится в этом дне, может дать неверные диагнозы, трудности при сдаче анализов, ошибки и помарки в медицинских процедурах.

Совет дня: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Четверг, 12 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Водного Кролика. Обладает более позитивными характеристиками. Хорошо подойдет для встреч. В такой день можно начинать обучение, подписывать важные документы. Но будьте внимательны, если в вашей карте есть Петух. Так вот энергии этого дня атакуют энергии Петуха и могут дать нестабильность, разногласия и трудности.

Совет дня: попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.

Пятница, 13 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянного Дракона. Обладает негативными характеристиками по звездам. Такой день следует максимально разгрузить от дел, чтобы экономить свои силы, не тратить их, чтобы плыть против течения.

Совет дня: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю — тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Суббота, 14 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянной Змеи. Вечером начинается активная фаза затмения. Как мы помним — в лучи затменного солнца лучше не попадать. Поэтому стараемся вторую половину дня, примерно после обеда, провести дома.

Интересно, что сам по себе день собирает неплохие звезды и первая половина дня может дать поддержку вашим делам. Однако традиционно на дни затмений мы стараемся ничего не планировать. Помним, что у чувствительных людей могут проявиться недомогания. Разгружаемся и физически, и ментально.

Совет дня: в день затмения хорошо провести практику. В пиковую фазу затмения стоит подумать о том, от чего вы бы хотели избавиться — болезни, неприятности, негативные эмоции, переживания от негативного опыта. Вы можете написать это на листочке бумаги и сжечь, естественно, соблюдая пожарную безопасность.

Воскресенье, 15 октября 2023 года

Фото: 5-tv.ru

День Огненной Лошади. Обещает быть весьма продуктивным. Этот день собирает вокруг себя все самые хорошие звезды. Все дела, которые у вас скопились за неделю, стоит реализовать как раз в воскресенье.

Совет дня: энергии суток готовы поддержать большинство ваших дел, даже самого высокого уровня важности.

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