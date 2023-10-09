Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Следующие семь дней обещают быть интересными. На что следует обратить внимание?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 9 по 15 октября 2023 года китайского астролога Маргариты Богатовой, основанный на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Энергетику следующей недели в основном формирует кольцеобразное солнечное затмение. Уже второе из двух солнечных затмений этого года — одно из самых ожидаемых событий для любителей посмотреть на ночное небо.
Древние цивилизации таких событий боялись, видели в них фатальные предзнаменования. Люди верили, что лучи затменного солнца отбирают у нас удачу. И до сих пор астрологи не рекомендуют находиться под прямыми лучами во время солнечного затмения.
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Понедельник, 9 октября 2023 года
День Металлической Крысы. Нейтральный день. Хорош для подписания документов. Годится для сбора долгов, финансовой активности, обычных рутинных дел.
День не обладает большим потенциалом для важного старта, но наши ежедневные дела — работа, визиты в салон красоты, рядовые деловые встречи — энергии дня смогут поддержать.
Совет дня: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.
Вторник, 10 октября 2023 года
День Серебряного Быка. Подойдет только для планирования и минимальной рутинной активности. Усилия, предпринятые в этот день, скорее уравняют вас с конкурентами, чем помогут вырваться вперед.
Совет дня: принимайте во вторник то, что выпадает на вашу долю.
Среда, 11 октября 2023 года
День Водного Тигра. Несмотря на неплохие звезды, за медицинской помощью лучше обращаться в другие дни. Звезда болячек, которая содержится в этом дне, может дать неверные диагнозы, трудности при сдаче анализов, ошибки и помарки в медицинских процедурах.
Совет дня: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.
Четверг, 12 октября 2023 года
День Водного Кролика. Обладает более позитивными характеристиками. Хорошо подойдет для встреч. В такой день можно начинать обучение, подписывать важные документы. Но будьте внимательны, если в вашей карте есть Петух. Так вот энергии этого дня атакуют энергии Петуха и могут дать нестабильность, разногласия и трудности.
Совет дня: попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.
Пятница, 13 октября 2023 года
День Деревянного Дракона. Обладает негативными характеристиками по звездам. Такой день следует максимально разгрузить от дел, чтобы экономить свои силы, не тратить их, чтобы плыть против течения.
Совет дня: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю — тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.
Суббота, 14 октября 2023 года
День Деревянной Змеи. Вечером начинается активная фаза затмения. Как мы помним — в лучи затменного солнца лучше не попадать. Поэтому стараемся вторую половину дня, примерно после обеда, провести дома.
Интересно, что сам по себе день собирает неплохие звезды и первая половина дня может дать поддержку вашим делам. Однако традиционно на дни затмений мы стараемся ничего не планировать. Помним, что у чувствительных людей могут проявиться недомогания. Разгружаемся и физически, и ментально.
Совет дня: в день затмения хорошо провести практику. В пиковую фазу затмения стоит подумать о том, от чего вы бы хотели избавиться — болезни, неприятности, негативные эмоции, переживания от негативного опыта. Вы можете написать это на листочке бумаги и сжечь, естественно, соблюдая пожарную безопасность.
Воскресенье, 15 октября 2023 года
День Огненной Лошади. Обещает быть весьма продуктивным. Этот день собирает вокруг себя все самые хорошие звезды. Все дела, которые у вас скопились за неделю, стоит реализовать как раз в воскресенье.
Совет дня: энергии суток готовы поддержать большинство ваших дел, даже самого высокого уровня важности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем коварен ретроградный Меркурий.
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