Дипфейк в деле: можно ли доказать невиновность, если ваше лицо оказалось в видео 18+

Мошенники используют совершенно коварные способы выманивания денег. Часто это может грозить потерей репутации. Можно ли ее защитить?

Девушки, которые без своего ведома «приняли участие» в съемках ролика 18+, могут легко доказать свою невиновность. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

Часто нейросеть применяется в не самых благих целях, когда берутся лица реальных девушек и используются при создании ролика 18+. По словам режиссера, переживать пострадавшим от таких «шуток» не стоит, ведь доказать их невиновность труда не составит.

«Доказать легко и, конечно, реально. Переживать, в принципе, не нужно», — говорит Виктор Лакисов.

При этом режиссер обращает внимание: сделать подобные видео не так уж и сложно, достаточно, грубо говоря, выбрать правильный ракурс так называемой видеоосновы. К тому же, склейку простой пользователь может не заметить из-за технически плохого качества.

Однако не стоит думать, что достаточно взять чью-то фотографию, закинуть в нейросеть, которая автоматически заменит одно лицо на другое. Это все-таки миф, который не имеет ничего общего с реальностью, подчеркивает эксперт.

Полное интервью с режиссером Виктором Лакисовым о работе в сфере компьютерной графики, фильмах, «запрещенке» в кино, дипфейках и не только смотрите скоро на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как компьютерная графика заставляет фильмы оживать.