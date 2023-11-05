Вика Цыганова рассказала о проблемах с головой: «Лечилась 15 лет»

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Алина Крылова
Алина Крылова 71 0

Певица Вика Цыганова заявила, что у нее есть проблемы с головой

Вика Цыганова рассказала о проблемах с головой: «Лечилась 15 лет»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Может ли это объяснить шутку звездной семьи с обысками в их доме?

Вика Цыганова на днях угодила в скандал. Певица выступила против артистов, которые зарабатывают деньги на концертах за границей. При этом в свое время знаменитость и сама писала песни про Россию, находясь в Италии. Заявление исполнительницы раскритиковали в соцсетях.

Теперь же Цыганова рискует угодить в новый скандал. Накануне ее супруг в соцсетях заявил, что в их доме якобы проходят обыски. Позже певица написала, что были изъяты улики — туфли и нейросеть. А потом и вовсе оказалось, что это был розыгрыш. Вадим Цыганов намекнул, что якобы все было подстроено вместе с известным российским пранкером Лексусом. Вот только последний и не подозревал, что участвовал в этом представлении, о чем сообщил нашей редакции.

До этого Цыганова призналась, что пятнадцать лет назад попала в больницу, а после выписки еще долго лечилась — у нее диагностировали серьезные проблемы с головой.

«Господи, я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда очень хорошо когнитивные у меня устанавливаются. Мне достаточно моего сердца, веры», — категорично заявила она хейтерам в соцсетях.

После сенсационного заявления заступиться за знаменитость пришлось супругу. Вадим Цыганов назвал откровения жены способом защититься от всеобщего порицания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве.

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