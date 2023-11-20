Что сейчас происходит в отечественной киноиндустрии и почему Западу сложно угнаться за российскими достижениями?

Режиссура анимационных фильмов, как любое творчество, требует круглосуточной вовлеченности и максимальной отдачи, а успех может гарантировать только настоящая приверженность своему делу. Как создаются компьютерные персонажи и чем работа режиссера анимации отличается от создания игрового фильма, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

С нуля до результата

Сфера деятельности Виктора Лакисова — работа с кино, где присутствуют искусственно компьютерные персонажи, виртуальные актеры и большое количество графики. Режиссер пришел в индустрию кино более 20 лет назад, когда в России она только зарождалась.

«Режиссер анимации — это человек с безудержной больной фантазией. Ты должен почти все придумать заранее. Если обычный режиссер зачастую выезжает на таланте актеров, они ему набрасывают кучу вариантов всяких-разных, он выбирает наиболее подходящий, то режиссер анимации придумывает это все заранее. Сам. Невозможно персонажу, которого нет, сказать: „Чуть-чуть больше иронии добавь в свою реплику“. Это делают аниматоры. Аниматору нужно говорить, ставить задачу соответствующим образом: какая именно должна быть эмоция. Титанический труд, который вживую происходит налету, а в анимации это все создается», — объясняет режиссер.

Даже если за основу при создании персонажа берется актерская игра, специалистам предстоит собрать кусочки пазлов, чтобы создать цельный единый образ героя с его индивидуальными особенностями.

Различный подход режиссуры

Как отмечает Виктор Лакисов, существует большая разница между работой режиссера анимации и игрового режиссера. Профессии можно сравнить с художниками, один из которых рисует карандашом, а другой — чернилами. Тот, кто рисует чернилами — игровой, ведь вся его работа остается на пленке. Ее невозможно стереть или заменить, максимум — сделать еще несколько дублей, которые всегда сильно влияют на конечный результат.

«Анимационный режиссер — тут, скорее, карандашный рисунок. Ты что-то нарисовал, можешь подтереть, дорисовать линию. Не понравилось — стер, еще раз дорисовал. Я сделал кадр, допустим, развел мизансцену. Эти наши анимационные персонажи как-то ходят, что-то делают. Прошло какое-то большое количество времени, я понимаю, что мне не нравится, как ходит тот или иной персонаж. Я беру, открывают эту сцену и меняю его. Или вообще мне не понравился этот персонаж, я придумал другого. Я его убираю, ставлю на его место другого. И кадр при этом, как был снят год назад, грубо говоря, так и остался. То есть это — пространство, на которое я могу влиять бесконечно долго», — объясняет специалист.

С другой стороны, игровым режиссерам легче создавать продукт благодаря таланту актеров. В то время, как режиссеры анимации буквально заполняют пустое пространство, придумывая все с нуля.

Вовлеченность в профессию

Путь режиссера анимации, по словам Виктора Лакисова, может начинаться в любое время и в любом возрасте. И ожидать оглушительного успеха сразу не приходится.

«Не надо равняться на то, что кто-то сделал свой дебютный фильм, получил все каннские ветви. Вдруг этого не произошло, то все, пойду на кирпичный завод работать. Так, конечно, не нужно отчаиваться. Потому что ив мировом, опять же, кино есть масса примеров. Бергман, известнейший культовый мастер кино. На ошибках же мы должны учиться», — говорит режиссер.

По мнению Виктора, любая творческая профессия подразумевает фактически круглосуточную вовлеченность в свое дело. Что, само собой, так или иначе не может не сказываться на личной жизни.

«Понятно, что дети видят меня не очень часто, к сожалению. Ничего с этим не поделать. Вот такой я выбрал путь, и по-другому не вижу, как это можно делать. Как можно заниматься творчеством в отведенное строго время?» — задается вопросом режиссер.

Само собой, в любой сфере есть такие сотрудники, которые не являются фанатами своего дела, и индустрия анимации не исключение. Однако, по мнению Лакисова, двигают и развивают отрасль именно те, кто способен полностью отдаваться творческому процессу, искать и создавать нечто новое, расширять и сметать существующие рамки. И успеха добиваются, конечно, именно фанаты.

Как признается режиссер, он не будет против, если его дети пойдут по стопам отца, но принуждать их к какому-то конкретному выбору не стоит ни в коем случае. Ведь каждый ребенок — по-своему уникален, с собственными интересами и точкой зрения. Виктор признается, что не понимает родителей, которые в своих отпрысках пытаются реализовать личные несбывшиеся надежды.

«Вот у меня трое детей, и каждый из них — он разный совершенно. То есть он разный по характеру, по темпераменту, по привычкам — по всему. Это просто три разных человека. Куда захотят, в результате, туда и пойдут. Но получить, конечно, нужно нормальную профессию сначала», — считает режиссер.

Отечественная школа кино

Виктор Лакисов отмечает, что в России есть мощная киношная школа, которая может похвастаться опытными педагогами и серьезными теоретиками, чей вклад в индустрию сложно переоценить. Среди них можно выделить режиссера Александра Митту, по чьим книгам в свое время учился и сам Виктор Лакисов.

«Известная его книга „Между адом и раем“. Каждый раз, прочитывая эту книгу, ты думаешь, что все, теперь ты научился, теперь ты точно знаешь, как… Он очень доступно и легко объясняет, я с ним общался. Встречались мы, общались, было интересно очень, как он видит, как он придумывает», — говорит Виктор.

По мнению Лакисова, Митта — это человек, который обладает богатейшим воображением и невероятной фантазией, и у которого точно есть, чему поучиться. Тем более, именно этот режиссер снял один из первых фильмов-катастроф «Экипаж», вышедший в 1980 году, с массой спецэффектов, с элементами и драмы, и экшена.

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Виртуальные персонажи в реальном кино

Одной из работ Виктора Лакисова является создание виртуальных персонажей в фильме отечественного производства «Робо», который вышел в 2019 году. По сюжету больше половины экранного времени, то есть больше 50 минут, зрители видели в кадре вымышленного созданного персонажа, робота, который сдружился и путешествовал вместе с мальчиком Митей. Создание и режиссура вот этого персонажа — это отдельная область, которая требует особых знаний и навыков.

«Традиционные игровые режиссеры или театральные режиссеры — они не понимают, как им работать с персонажами в кадре, которых нет. Это нужно отдельный, видимо, элемент иметь в голове, который позволяет все это придумывать и держать», — признается режиссер.

Создание персонажей-роботов в игровых фильмах несколько лет назад было настоящей мировой тенденцией. На Западе, например, вышел в прокат боевик «Робот по имени Чаппи», который чисто с технической точки зрения ни в чем не превосходил российский «Робо».

«Мы уже доросли до их уровня. Мы можем делать также, мы делаем также. Мы делаем это дешевле, с таким же качеством. Нам уже нет смысла брать их за эталон и стремиться к их достижениям. Потому что мы уже становимся нормально так самодостаточными», — уверен режиссер.

Любимый персонаж в новом формате

В ближайшее время начнется съемочный период игрового полнометражного кино, где главным персонажем станет любимый многим домовенок Кузя. Виктор Лакисов отмечает, что он не будет похож на кукольного героя из советского мультика, а приобретет совершенно новые, уникальные черты.

«Это очень процесс интересный, долгий. И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что, а как можно написать сценарий, не разработав персонажа. Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю. Моя особенность, скажем так», — делится режиссер.

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