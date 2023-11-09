Держась за руки: разведенная Мельникова перестала скрывать нового парня

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Рита Миронова
Рита Миронова 216 0

Дарья Мельникова пришла на премьеру сериала с актером Романом Набатовым

Держась за руки: разведенная Мельникова перестала скрывать нового парня

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Пара вместе появилась на премьере сериала в Москве.

Актриса Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым возлюбленным, которого встретила после развода. Как пишет издание KP.RU, новоиспеченную пару заметили в Москве на премьере сериала, где звезда сыграла одну из главных ролей.

Избранником актрисы оказался 33-летний коллега по цеху Роман Набатов. В кинотеатре они ни на шаг не отходили друг от друга и постоянно держались за руки.

Предположительно, Мельникова и Набатов встречаются несколько месяцев. Известно, что летом они ездили вместе в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru писал, что популярный ситком нулевых «Папины дочки» возвращается на экраны. Режиссером ленты вновь стал Александр Жигалкин.

Создатели долго держали в секрете детали нового сезона, однако сразу стало известно, что в новых эпизодах появятся актеры из оригинального состава. Перед премьерой появились первые подробности. 

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