Комплекс обладает невероятными техническими характеристиками.

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель ракетно-космической отрасли страны добавил, что поставка комплекса на боевое дежурство происходила параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

Официально эта информация профильными ведомствами подтверждена не была. Также эта информация не подтверждается Минобороны РФ.

«Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Комплекс разрабатывался с 2000-х годов. Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.

Названы три главных достоинства новой тяжелой ракеты «Сармат»

Отличительная особенность боеприпасов — достижение цели ракетой по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО. Более того, комплекс способен использоваться и в мирных целях: ракета «Сармат» может доставлять спутники на орбиту Земли.

Министерство обороны России объявило о первом успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года. 16 августа 2022 года был подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса «Сармат». Ранее о том, то стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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