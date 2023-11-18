«Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

ТАСС: комплекс шахтного базирования «Сармат» поставлен на боевое дежурство

«Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Комплекс обладает невероятными техническими характеристиками.

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель ракетно-космической отрасли страны добавил, что поставка комплекса на боевое дежурство происходила параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

Официально эта информация профильными ведомствами подтверждена не была. Также эта информация не подтверждается Минобороны РФ.

«Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Комплекс разрабатывался с 2000-х годов. Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.

Названы три главных достоинства новой тяжелой ракеты «Сармат»

Отличительная особенность боеприпасов — достижение цели ракетой по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО. Более того, комплекс способен использоваться и в мирных целях: ракета «Сармат» может доставлять спутники на орбиту Земли.

Министерство обороны России объявило о первом успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года. 16 августа 2022 года был подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса «Сармат». Ранее о том, то стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какое оружие России держит в страхе весь мир.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
«Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака
2:38
Надавят на Европу. Когда Украина получит новый пакет помощи от Запада?
2:02
Позиция России полностью учтена: чем завершился саммит АТЭС
1:41
Легендарное возвращение: певица МакSим взорвала зал своим хитом
1:15
«Ужасающее путешествие»: 65-летняя Шэрон Стоун о съемках в «Основном инстинкте»

Сейчас читают

«Господи, спасибо»: пользовалась ли Юлия Ковальчук капельницей «Золушка»
Форвард «Питтсбурга» Малкин задолжал ФНС больше 500 тысяч рублей
«Очень радует»: Вован ответил на предупреждения ФРГ о звонках от пранкеров
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд