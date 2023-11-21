Начало конца: десять лет исполнилось с последнего Евромайдана

А теперь президент Владимир Зеленский говорит о вероятности уже нового переворота.

Грустный юбилей отмечают на Украине — десятилетие последнего Евромайдана. Так, 21 ноября 2013 года на фоне споров об ассоциации с Евросоюзом на улицы Киева вышли люди.

Поначалу мирная акция переросла в жесткие столкновения с силовиками, протестующие пошли на штурм правительственных зданий, где их встретил спецназ. Спустя неделю беспорядки подавили, но это было только начало.

В январе 2014-го они вспыхнули с новой силой. Законно избранного президента Виктора Януковича сместили, появился законопроект, отменяющий особый статус для русского языка, после чего начался распад украинской государственности. В состав России вошел Крым, о независимости объявили ДНР и ЛНР, Россию вынудили начать специальную военную операцию.

А сегодня президент Владимир Зеленский говорит о вероятности уже нового Майдана. На этот раз он грозит смещением ему самому на фоне неудач на фронте и усталости Запада от поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский раскрыл детали будущего госпереворота на Украине.