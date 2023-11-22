Не попасть без пропуска и «урановой» прописки: самые закрытые города России

Во времена СССР существовало много закрытых городов, скрытых от всех, даже от самих жителей страны. До 1993-го их даже не было на карте, однако там проживали тысячи жителей, которых словно не существовало. Большая их часть была исключена из транспортных маршрутов, существовал только индекс. Изредка люди, живущие там, получали разрешение перемещаться, однако их жизнь была секретной: они не имели права давать свой адрес родным, рассказывать о происходящем. Взамен жители получали хорошее здравоохранение, гарантированные рабочие мечта, частные (приватизированные уже тогда) квартиры.

Вам туда нельзя

Сейчас многие из них стали жить открыто, но некоторые по сей день скрыты. Предположительно сейчас на территории России есть примерно 40 закрытых городов, где проживает свыше 1,5 млн человек. Чтобы посетить такое место, потребуется специальное разрешение от службы безопасности. Получить его сложно: обычно такие разрешения бронируются для родственников людей, проживающих там, или для тех, кто отправляется туда из-за работы, службы. О каких населенных пунктах идет речь?

Северск

© РИА Новости / Яков Андреев

Северск связан с Сибирским химическим комбинатом. Основная цель комплекса — создание ядерного оружия.

Сейчас здесь все еще производят плутоний, однако официально его не используют для ядерного оружия. В 1993-м прогремел ядерный взрыв, а после 1997-го РФ приняла решение о закрытии большинства реакторов, которые производили здесь плутоний после соглашения с США.

И все же Северск остается закрытым для посещения, свободно передвигаться оп нему запрещено: там есть несколько КПП, требующих входные документы. Разрешение получают лишь те, кто имеет там родственников либо отправлен туда работать.

Вилючинск

© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Он расположен на Камчатке и прославился за счет строительства атомных подводных судов, являясь эскадрой Тихоокеанского российского флота с 1930-х. Военно-морскую базу намеревались закрыть в 2003 году ввиду нехватки средств, однако, кажется, база действует по сей день, а лет 10 назад ее даже модернизировали. Согласно некоторым данным, Вилючинск располагает секретными тоннелями, которые могут быть убежищем для подводных лодок. Разумеется, попасть сюда можно лишь по специальному разрешению.

Читайте также Затаить дыхание и ждать: как выжить при попадании самолета в грозу

Заречный

© РИА Новости / Павел Лисицын

Его часто описывают так, словно там до сих пор идет советская жизнь. Большая часть поселенцев проживает рядом со своим рабочим местом — главной атомной электростанцией, владельцем которой является Росатом, государственная корпорация, специализирующаяся на ядерной энергии. Зарплаты тут небольшие, однако цены существенно ниже. С рабочими местами проблем нет, есть много социальных программ.

Но молодое население стремится покинуть Заречный, что им запрещено из-за ограничений передвижения. Почему — неизвестно. Также остается тайной, что там производят, пишет smapse.

Норильск

© РИА Новости / Светлана Шевченко

Населенный пункт на Севере, где живет более 100 тысяч людей. Наверное, это наиболее известный среди закрытых российских городов. Здесь отсутствуют асфальтированные дороги, железнодорожные пути. Выход один — через аэропорт либо порт недалеко от Норильска. Это самый крупный металлургический и горнодобывающий комплекс, а еще самый экологически неблагополучный российский город, так что продолжительность жизни здесь на 10 лет меньше, чем средняя по стране.

Озерск

ИТАР-ТАСС / Илья Яковлев

Со стороны Озерск схож с современным европейским городом: просторные площади, уникальная архитектура, множество зелени. Отличают его радиация и двухколесная проволока вокруг.

Озерск являлся основным производителем плутония для СССР с 1947-го. После основания его назвали Челябинск-40. Здесь всегда господствовала атмосфера замкнутости, тысячи жителей были полностью изолированы от всего мира.

Во времена Советского Союза тут произошел ядерный взрыв (авария на «Маяке»): власти приложили огромные усилия, чтобы скрыть это событие, так что долгие годы СМИ ничего не знали об этом. Сейчас тут живет примерно 90 тысяч человек, которые остаются изолированными от окружающего мира.

Читайте также Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Железногорск

Павел Кассин / Роскосмос Медиа / ТАСС

Год основания — 1950-й, был назван Красноярском-26. Железногорск был предназначен для производства оружейного плутония. Согласно некоторым данным, здесь находятся киноподобные ядерные объекты. Их построили в пещерах, которые окружают Железногорск. Большая часть поселенцев работает на МКС Решетнева. Когда-то компания создавала множество космических систем, основав знаменитую программу ГЛОНАСС. Россия 11 лет назад заключила договор с Америкой о закрытии двух реакторов, и мало кто знает, что сейчас там происходит.

Мирный

© РИА Новости / Александр Юрьев

Мирный скрыт на территории таежных лесов. Это один из самых таинственных закрытых городов России с собственными космодромами и баллистическими ракетами. До 1983-го никто не говорил о Мирном, да и сейчас он является тайной.

Шиханы

www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

Его основали ближе к 1930-м. Это был закрытый город, общественности стал известен лишь к концу 90-х, а потом его снова закрыли, когда начала действовать Конвенция по химическому оружию.

Шиханы скрывает хранилища для множества военных ядовитых веществ, которыми владеет Научно-исследовательский институт радиационной и химической защиты. Из-за этого он — самый загадочный среди закрытых российских населенных пунктов.

Саров

© РИА Новости / Андрей Золотов

Когда-то это было главное место РПЦ, а сейчас Саров является крупнейшим российским центром ядерных исследований. После революции все монастыри позакрывали, монахов казнили или вывезли. Тогда же здания монастырей использовали как заводы, где производили ракеты. Саров окружает электрический забор, без разрешения никто туда не может попасть, даже получившие разрешение сдают свои личные документы и телефоны перед посещением.

Знаменск

© РИА Новости / Алексей Куденко

Дата основания — 1948 год. Его назвали Капустин Яр и использовали для испытаний ракет. Долгие годы здесь проводили запуски испытательных ракет и спутников. В 1966-м Капустин Яр становится космодромом. На карте его не было до 90-х. Поговаривают, когда-то здесь появлялось НЛО. Кто знает, какие еще тайны хранит Знаменск…