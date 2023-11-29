НАТО не будет поставлять летальное оружие Украине

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 9 0

НАТО исключило из помощи Украине на 2024 год летальное оружие

НАТО не будет поставлять летальное оружие Украине

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Соответствующее решение принято на совете военного альянса, посвященного сотрудничеству с Киевом.

НАТО исключило из помощи Украине летальное оружие. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Североатлантического военного альянса.

Главы МИД стран-участниц НАТО провели заседание 29 ноября в Брюсселе. Поводом для встречи стало обсуждение вопросов, связанных с Украиной, в том числе, дальнейшей поставки оружия киевскому режиму. Однако в итоге совет принял решение, согласно которому в 2024 году «НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь». То есть летальное оружие, которое продолжают просить власти Украины, в рамках сотрудничества с НАТО поставляться не будет.

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто, на этом настоял именно Будапешт. Ведь, по мнению венгерских властей, такой шаг мог создать риск эскалации конфликта.

«Это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — передает слова Петера Сийярто издание Blikk.

Летальное оружие — собирательное название всех видов вооружения, созданного для уничтожения людей.

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