Поддерживается плюрализм: нужна ли России официальная госидеология

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 42 0

Сенатор Клишас: Конституция России поддерживает идеологическое многообразие

Поддерживается плюрализм: нужна ли России официальная госидеология

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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И какие изменения в законодательстве необходимы в стране?

Необходимость принятия официальной государственной идеологии в России обсуждается на самом высоком уровне. Нужны ли законодательству подобные изменения, изданию NEWS.ru рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Главное закреплено в Конституции

По мнению сенатора, в России нельзя закрепить определенную идеологию на государственном уровне, так как, согласно Конституции, в стране поддерживается плюрализм мнений, существуют различные политические партии и идеологическое многообразие. При этом идеологию как таковую высший нормативно-правовой акт России не отрицает.

«В самом документе достаточно много положений, которые имеют идеологическую основу, поэтому я не думаю, что цитирование положения Конституции является оппонированием кому бы то ни было», — подчеркивает Клишас.

Кроме того, именно Конституция дает право гражданам, покинувшим Россию по тем или иным причинам, в любое время вернуться в страну. Это касается, в том числе, иностранных агентов и релокантов.

По закону Российской Федерации

Одной из острых проблем современной России, по мнению политика, являются так называемые этнические анклавы. Чтобы справиться с возникающими трудностями, необходимо вмешательство на самом высоком уровне, а также внесение поправок в законодательную сферу, говорит он.

«Нужно заниматься этим вопросом дальше, так как существует острая угроза возникновения таких анклавов, особенно в крупных городах. Их опасность заключается в том, что люди начинают жить там по законам своего сообщества — они позволяют устраивать некие собственные очаги какой-то субкультуры, в том числе и правовой», — убежден Клишас.

Сенатор напоминает: все иностранные граждане должны жить по законам России. Контролировать это должны, в том числе, региональные власти.

К выборам президента России в 2024 году

Весной 2024 года в России планируется проведение выборов президента. Клишас отмечает, что, согласно Конституции, кандидаты должны соответствовать ряду критериев: это возраст не менее 35 лет, непрерывное проживание на территории страны от 25 лет и прочие необходимые условия.

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По мнению сенатора, избирательное законодательство в России — одно из самых стабильных в мире.

«Но, когда возникают пробелы, их нужно устранять, потому что наша основная задача, когда мы меняем избирательное законодательство, состоит в том, чтобы люди доверяли этим процедурам, чтобы устранить все, что вызывает какие-то малейшие сомнения в достоверности выборов, в процедуре организации голосования. На это направлены поправки. У нас, опять же, появляется электронное голосование», — говорит Клишас.

При этом не все регионы с технической точки зрения готовы к проведению дистанционного электронного голосования, считает он.

«Нужно работать над тем, чтобы с точки зрения качества связи регионы были выравнены. Правительство постепенно решает эту задачу, парламент это также поддерживает. Надеюсь, в недалеком будущем все регионы смогут обеспечить своим жителям возможность голосовать в дистанционном формате», — отмечает политик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 40% релокантов решили вернуться в Россию.

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