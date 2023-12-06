Коллега по «Союзмультфильму» о Наталии Богомоловой: «Интеллект нашей мультипликации»

Заслуженный художник России ушла из жизни 6 декабря в возрасте 83 лет.

Художник-мультипликатор Наталия Богомолова предъявляла невероятно высокую планку к своей профессии, что заслуживает колоссального уважения. Об этом 5-tv.ru рассказал шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Он отмечает, что мультипликатор — это актер, работающий за кадром. Его никто не знает в лицо, но именно он оживляет персонажей, которых знает вся страна.

Коллега называет Богомолову мультипликатором психологического направления, портрета, который умел очень точно и эмоционально передавать настроение и пластику созданных ею героев, буквально чаплиновского уровня. При этом Капков напоминает, что покойная была воспитана еще одним великим режиссером, художником и мультипликатором Федором Хитруком.

Он признается, что, хотя они с Богомоловой и не были близкими друзьями, но он всегда восхищался ею как настоящим профессионалом с очень острым умом.

«Она предъявляла такие высокие планки к культуре, к профессии, что сама себе не могла дозволить, допустим, даже устроить выставку своих рисунков. Она, будучи мультипликатором, человеком, которому не обязательно хорошо рисовать, тайно писала картины, рисовала интересные сценки, наблюдения, много зарисовывала в путешествиях, в поездках и пейзажи и типажи. Но никому не показывала, потому что считала, что это плохо. Будучи заслуженным художником России, понимаете?» — рассказывает коллега Наталии Эдуардовны.

По мнению Капкова, такое отношение к профессии заслуживает колоссального уважения.

«Наталия Богомолова — это интеллект нашей мультипликации. Поскольку вот эти все психологические сцены в очень редком жанре — пародийные мультфильмы. Какие были у Гамбурга „Шпионские страсти“, „Ограбление по…“, „Пес в сапогах“ или тот же „Голубой щенок“ с очень необычной анимацией. Вот это интеллект иронии, розыгрыша — это вот очень тонкая грань, по которой юмористам ходить всегда сложно. И надо быть очень умным человеком, очень интеллектуальным, образованным, чтобы в этом не скатиться в пошлость, сделать на высоте этот рисунок роли. Вот такой была Наталия Богомолова», — говорит Капков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер Виктор Лакисов рассказал о мультипликаторе Богомоловой.