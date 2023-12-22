Госорганы Украины причастны к попытке отравления летчиков на Кубани

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Выпускникам училища доставили отравленный торт и алкоголь. Прокуратура выяснила, кто, помимо курьера, причастен в преступлению.

Госорганы Украины причастны к попытке отравления летчиков на Кубани

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Теракт в отношении выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища совершила группа с участием сотрудников государственных органов Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В октябре летчикам доставили отравленный торт и алкоголь. Правоохранители оперативно установили мужчину, который с целью убийства летчиков организовал доставку товаров, в которых присутствовал медицинский препарат в больших токсических дозах. Им оказался уроженец Мелитополя, он проживал на территории России с 2015 года.

В прокуратуре, как передает ТАСС, установили, что мелитополец действовал в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников госорганов Украины. Конкретно зафиксировано, что он приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка и торт. Все это он отравил, введя в продукты препарат при помощи шприца.

Задержанного суд арестовал на два месяца, до 25 декабря текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об отравителе из Мелитополя.

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Госорганы Украины причастны к попытке отравления летчиков на Кубани

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