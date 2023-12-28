«Филипп пытался снять носок»: одна из гостей раскрыла всю подноготную вечеринки Ивлеевой

Что еще происходило за кадром?

В столичном «Мутаборе» в злополучную ночь собрались порядка 170 человек, чья жизнь теперь круто изменилась. Вот и в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru пиар-агент тиктокерши Лианы Шеины Дарья Кулакова рассказала о том, что происходило «за кадром».

«Вечеринка была вполне себе в рамках морали. Лола и Ксюша, несмотря на свои наряды, вели себя прилично. Филипп конечно пытался у Васио снять носок, но его быстро остановили. Джиган и правда быстро ушел», — рассказала Кулакова.

Кроме того, она отметила, что давно знакома и с телеведущей Ксенией Собчак. По словам пиарщицы, раньше она появлялась в офисе «и не в таком виде».

Сегодня в распоряжение 5-tv.ru попал полный список гостей, которые пришли на скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой. Согласно бумагам, в московском клубе «Мутабор» собрались 170 человек. Кто-то из них известен в узких кругах, а кто-то — в широких.

Среди «голых», которым больше не до смеха, были и Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Анна Асти, Юлия Коваль, Нигай Карина, Аня Покров, Мальбек, Дима Билан и другие, многим из которых уже испортили новогодние праздники отказом от сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru публиковал весь список знаменитостей.