«Она и не в таком виде в офисе появлялась»: Собчак еще до вечеринки развратно одевалась

Одна из гостей скандального вечера Ивлеевой раскрыла все, что происходило за кадром.

Карьера 170 человек, собравшихся на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сейчас висит на волоске. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru пиар-агент тиктокерши Лианы Шеины Дарья Кулакова рассказала о том, что происходило «за кадром».

«С Собчак то я знакома давно, она и не в таком виде в офисе появлялась», — язвительно заметила Кулакова.

По ее словам, ничего страшного в этой встрече нет, и она была вполне себе в рамках морали. Собчак и Милявская вели себя достаточно спокойно. Единственное — Филипп Киркоров настойчиво пытался снять с рэпера VACIO носок, но его вовремя остановили другие присутствующие. А вот Джиган с супругой Оксаной Самойловой действительно ушли довольно быстро.

Сегодня в распоряжение 5-tv.ru попал полный список гостей, которые пришли на скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой. Согласно бумагам, в московском клубе «Мутабор» собрались 170 человек. Кто-то из них известен в узких кругах, а кто-то — в широких.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, известные среди молодежи рэперы и жены бизнесменов красовались своими полуголыми нарядами. Некоторые, в том числе некий Vacio, были голыми намного более, чем наполовину. Он явился к Анастасии на огонек в одном носке, от которого избавился в разгар веселья.

Среди гостей «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой оказался известный продюсер, руководитель одной из крупных онлайн-платформ Игорь Мишин. Об этом стало известно 5-tv.ru. Он засветился на фото, которые ранее публиковала газета «Коммерсантъ», но потом удалила. Снимки с продюсером есть в распоряжении 5-tv.ru. По данному поводу направлен запрос в «Коммерсантъ» и компанию МТС. При этом сам Игорь Мишин не отвечает на звонки.

Среди «голых», которым больше не до смеха, были и Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Анна Асти, Юлия Коваль, Нигай Карина, Аня Покров, Мальбек, Дима Билан и другие, многим из которых уже испортили новогодние праздники отказом от сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности, как вел себя Филипп Киркоров на скандальной вечеринке.