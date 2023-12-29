Филипп Киркоров появился на шоу Яны Рудковской после скандальной вечеринки

Поп-король эстрады Филипп Киркоров появился на ледовом шоу «Русалочка» от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, главную роль в котором исполняет Александра Трусова. У 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с события.

Недавно на скандальном мероприятии Ивлеевой побывали многие знаменитости, а после стали извиняться за столь вульгарное поведение. Среди них был и народный артист России Филипп Киркоров. Общественные активисты призывают лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России после вечеринки Ивлеевой. Все неравнодушные даже подписали петицию, которая адресована президенту. 5-tv.ru рассказывал ранее подробнее, выгорит ли эта инициатива.