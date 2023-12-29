Филипп Киркоров появился на шоу Яны Рудковской после скандальной вечеринки

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 764 0

Недавно на скандальном мероприятии Ивлеевой побывали многие знаменитости, а после стали извиняться за столь вульгарное поведение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Поп-король эстрады Филипп Киркоров появился на ледовом шоу «Русалочка» от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, главную роль в котором исполняет Александра Трусова. У 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с события.

Недавно на скандальном мероприятии Ивлеевой побывали многие знаменитости, а после стали извиняться за столь вульгарное поведение. Среди них был и народный артист России Филипп Киркоров. Общественные активисты призывают лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России после вечеринки Ивлеевой. Все неравнодушные даже подписали петицию, которая адресована президенту. 5-tv.ru рассказывал ранее подробнее, выгорит ли эта инициатива.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
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