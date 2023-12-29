Дима Билан выступил на шоу Яны Рудковской после скандальной вечеринки Ивлеевой
Неужели запреты и отмены лишь фикция?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Дима Билан выступил на шоу Яны Рудковской после скандальной вечеринки Ивлеевой. Там же появился и народный артист России Филипп Киркоров, который тоже засветился на «голом мероприятии». У 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с события. После выступления певца, его друг Киркоров покинул зрительный зал.
Недавно на скандальном мероприятии Ивлеевой побывали многие знаменитости, а после стали извиняться за столь вульгарное поведение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поп-король эстрады Филипп Киркоров появился на ледовом шоу «Русалочка» от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, главную роль в котором исполняет Александра Трусова. Общественные активисты призывают лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России после вечеринки Ивлеевой.
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