Дима Билан выступил на шоу Яны Рудковской после скандальной вечеринки Ивлеевой. Там же появился и народный артист России Филипп Киркоров, который тоже засветился на «голом мероприятии». У 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с события. После выступления певца, его друг Киркоров покинул зрительный зал.

Недавно на скандальном мероприятии Ивлеевой побывали многие знаменитости, а после стали извиняться за столь вульгарное поведение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поп-король эстрады Филипп Киркоров появился на ледовом шоу «Русалочка» от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, главную роль в котором исполняет Александра Трусова. Общественные активисты призывают лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России после вечеринки Ивлеевой.