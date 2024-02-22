«Это оберег»: звезды о мистике на премьере фильма «Мастер и Маргарита»

Селебрити разделились на два лагеря: некоторые верят в паранормальное, а другие отрицают существование сверхъестественных вещей в жизни.

Нечисть, бал Сатаны, разлитое масло Аннушки. Всего лишь по нескольким фразам нетрудно догадаться, что речь идет о романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Новое видение культового произведения представлено в одноименном фильме режиссера Михаила Локшина, премьера которого прошла в кинотеатре «Октябрь». Главные роли исполнили Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). На показе приглашенные звезды эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru, с какими мистическими и необъяснимыми вещами они сталкивались в своей жизни.

Сам сюжет картины отличается от романа и представляет собой скорее нелинейную комбинацию центральных сцен. По признанию Евгения Цыганова, на самой съемочной мистических происшествий не было. Единственное несчастье заключалось в том, что фильм долго не выходил в прокат — первоначальной датой выхода картины назывался 2021 год.

«Сегодня меня спрашивали господа-журналисты, чувствовали ли мы над собой проклятье. Но, вы знаете, время от времени чувствуешь проклятье, но думаешь, неужели это от того, что мы стали снимать этот фильм. <…> Желаю вам всем такой жизни, в которой бы мы не чувствовали над собой проклятье Булгакова за то, что мы сняли этот фильм», — иронично подметил Евгений Цыганов со сцены перед показом.

Певец IVAN не считает себя суеверным человеком и не привык доверять теориям о существовании сверхъестественного мира и нечисти. Тем не менее в хорошие приметы он верит.

«Например, если рука почешется, надо обратно почесать», — смеется IVAN.

Жена Сарика Андреасяна и по совместительству актриса Лиза Моряк призналась, что в паранормальные явления не верит.

«Нет, я очень адекватный человек», — отметила звезда сериала «Жизнь по вызову».

Однако девушка вспомнила, что на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора» ей пришлось лечь в гроб. Чтобы участвовать в подобных сценах, актеры соблюдают определенный ритуал.

«Есть такой обычай, когда артист ложится в гроб, ему под подушку кладут бутылку с алкоголем. И собственно, когда я легла в гроб, мне принесли бутылку с алкоголем, я легла на нее, и, слава Богу, съемочные дни прошли замечательно. Потом мы выпили эту бутылку», — рассказала Моряк.

Учитывая, что жена Сарика Андреасяна решила соблюсти примету, она призналась, что все-таки считает себя немного суеверной.

«Лечь в гроб — это такой очень тонкий этический момент. В данном случае это, можно сказать, оберег», — отметила Лиза Моряк.

Актриса Изабель Эйдлен, которая пришла на премьеру в образе сексапильной ведьмы, призналась, что верит в мистику и на собственном примере сталкивалась со сверхъестественными вещами.

«Мой ушедший дедушка передал через моего лучшего друга мне сообщение. Лучший друг, который дедушку никогда не видел, нарисовал его портрет и подписал: „Я все вижу“. И в простой форме мне принес и сказал: „Смотри, что я нарисовал“. А я увидела и с круглыми глазами говорю: „Это мой дедушка“. <…> И я понимаю, что мой дедушка мне оттуда передал через моего близкого друга сообщение, что он следит за мной», — поделилась необъяснимым актриса.

«Мистика — это когда мы находимся в каких-то необычных для себя обстоятельствах. Не приведи Господь как смерть. Это мистика или что-то с тобой происходит?» — заключил заслуженный артист России Алексей Гуськов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Машков рассказал о мистике на съемках фильма о Распутине.