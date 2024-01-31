В Театре Сатиры после пожара отменили спектакли до 4 февраля

Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Как зрители могут вернуть деньги за билеты?

В Театре Сатиры после пожара отменили спектакли до 4 февраля

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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После пожара в московском Театре Сатиры отменили все спектакли до 4 февраля включительно. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«Спектакли на сцене „Чердак Сатиры“: „Тремя этажами выше“, назначенный на 1 февраля, „Этот ребенок“, назначенный на 2 февраля, „Танго на миллион“, назначенный на 3 февраля, „Родненькие мои“, назначенный на 4 февраля, а также „Малыш и Карлсон, который живет на крыше“ на Основной сцене театра, назначенный на 4 февраля, отменяются», — говорится в заявлении.

Театр пообещал вернуть зрителям все денежные средства за билеты в полном объеме. Также есть возможность перенести их на другие даты.

«Мы будем оповещать вас обо всех изменениях в афише Театра. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — уточнили в театре.

Пожар в театре произошел 28 января. Началось все с дыма в районе крыши — там загорелись деревянные конструкции купола кровли.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Площадь пожара достигала 350 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК начал проверку по факту пожара в Театре Сатиры в Москве.

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