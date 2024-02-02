Бастрыкин поручил возбудить дело после слов врача о бойцах спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 194 0

Сообщения об инциденте появились в СМИ. Медик негативно высказалась о действиях армии на Украине.

Бастрыкин поручил возбудить дело после слов врача о бойцах спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача, которая оскорбила бойцов спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Речь идет об инциденте, который случился в одной из больниц Москвы. По сообщениям СМИ, на приеме врач негативно высказалась о действиях российской армии и насмехнулась над ребенком, горевавшем о гибели отца в ходе спецоперации.

Правоохранители отметили, что врач, узнав о тоске семилетнего мальчика, ответила насмешкой.

По данным фактам следователи начали проверку. Глава СК Бастрыкин поручил доложить о результатах и возбудить дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий введение в Уголовный кодекс РФ возможности конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России.

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Бастрыкин поручил возбудить дело после слов врача о бойцах спецоперации

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