Бастрыкин поручил возбудить дело после слов врача о бойцах спецоперации

Сообщения об инциденте появились в СМИ. Медик негативно высказалась о действиях армии на Украине.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача, которая оскорбила бойцов спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Речь идет об инциденте, который случился в одной из больниц Москвы. По сообщениям СМИ, на приеме врач негативно высказалась о действиях российской армии и насмехнулась над ребенком, горевавшем о гибели отца в ходе спецоперации.
Правоохранители отметили, что врач, узнав о тоске семилетнего мальчика, ответила насмешкой.
По данным фактам следователи начали проверку. Глава СК Бастрыкин поручил доложить о результатах и возбудить дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий введение в Уголовный кодекс РФ возможности конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России.
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