Неприкрытая любовь: как экологично преодолеть болезненное расставание

Способна ли месть бывшим утихомирить внутреннюю боль от разрыва и неоправданных ожиданий?

Отношения — штука сложная, учитывая, что, находясь в них, ты ответственен лишь за свои 50%, а в остальном тебе приходится полагаться на своего партнера, у которого могут быть свои слабые стороны и психологические травмы. Нередко любовь заканчивается, и разрыв может оказаться болезненным для обоих. А если у одного и вовсе завязываются новые отношения, то второму пережить расставание с любимым человеком становится вдвойне тяжелее. Существует ли рецепт, который поможет экологично преодолеть расставание, российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на закрытом показе сериала от онлайн-кинотеатра PREMIER «Саша и Питер».

По сюжету главная героиня Саша принимает решение действовать радикально, когда узнает, что у ее бывшего появилась новая девушка, на которой он намерен жениться. Обиженная Саша приезжает в Санкт-Петербург, где устраивается на работу в ЗАГС, чтобы сорвать свадьбу экс-бойфренда. Следуя своему плану мести, ее ждет огромное количество приключений и казусных ситуаций.

Подруга главной героини Лера поддерживает Сашу в ее неоднозначном решении, хотя и придерживается немного другой позиции по поводу любовных взаимоотношений.

«Она вообще не верит в любовь, она отрицает возможность любви. В этом есть ее главный конфликт. Саша искренне, несмотря на всю боль, переживания от расставания с бывшим, все еще верит в любовь. Моя героиня абсолютно в это не верит и пытается настроить Сашу в то, что любви нет, что надо просто жить ради себя, ради удовольствия, не искать отношений, а привязка к другому человеку ничего, кроме боли, не несет», — рассказывает исполнительница роли Леры и по совместительству сосценарист Полина Филоненко.

Певец и продюсер Илья Гуров считает, что месть бывшим дешевит человека, и сам он при расставании лишь демонстрирует, что потеряли его, а не он. Тем не менее, певец отмечает, что радушно относится ко всем своим экс-девушкам и может легко прийти к ним на помощь, если она потребуется.

«Никакого рецепта нет. Все индивидуально. Важно просто не только слушать свое сердце, но и иногда включать голову. Тогда все будет ок. А если только работает голова, или только работает сердце, ничего хорошего не будет», — уверен Илья Гуров.

Похожего мнения придерживается и исполнитель одной из ролей, актер Иван Мулин.

«Нет рецепта, к сожалению. Кульминаций настолько много, что советчики здесь отсутствуют, и их быть не может. У каждого все максимально индивидуально. И я бы не стал никому ничего советовать в данной ситуации», — убежден артист.

Заглавную песню сериала «Случайный поворот» написала российская певица Женя Любич. Автор саундтрека попыталась сохранить свойственное ей акустическое звучание, но и при этом дополнить сингл электронной музыкой.

«Вообще я писала песню, когда я гуляла по Питеру, я была в движении, поэтому вот эта ритмическая составляющая в треке очень важна. И при этом, конечно, это лирика. С точки зрения слов и текста. Безусловно, это лирика о Петербурге, и там собственно отражена эта ситуация прогулки», — рассказывает Женя Любич.

«Все-таки это Питер, это лето, это любовь. Такая неприкрытая вообще. Она сама должна образоваться и пройти, и вы должны проследовать вместе с ней в это замечательное путешествие», — отмечает актер Иван Мулин.

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