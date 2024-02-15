Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 561 0

Режиссер Лакисов: новый фильм «Домовенок Кузя» выйдет в прокат уже в декабре

Фото, видео: Кадр из мультфильма «Приключения домовенка», реж. Аида Зябликова, 1986 г.

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Обновленный герой популярного советского мультфильма скоро предстанет перед зрителями. Каким он будет? Вся правда от создателя — на 5-tv.ru.

В России в скором времени начнутся съемки игрового полнометражного кино, главным героем которого станет домовенок Кузя. За годы своего существования персонаж успел полюбиться публике, а на его цитатах выросло не одно поколение россиян.

В беседе с 5-tv.ru российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов раскрыл тайну Кузи, а заодно объяснил, почему новая версия персонажа с высокой вероятностью будет популярна, как и предыдущая. По словам Лакисова, усовершенствованный герой сохранит черты своего предшественника, но и приобретет свою изюминку.

«Это очень процесс интересный, долгий. И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что, а как можно написать сценарий, не разработав персонажа. Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю. Моя особенность, скажем так», — поделился мыслями режиссер.

Персонаж "Кузя" из нового фильма "Домовёнок Кузя" / Асимметрик VFX / К.Б.А.

Премьера фильма для детей и взрослых намечена на 19 декабря 2024 года. Судя по отзывам пользователей сети, многие ждут ее с нетерпением.

Мультфильм, посвященный приключениям домовенка Кузи, вышел в свет в 1984 году. За основу истории создатели мультфильма взяли повесть о приключениях домового у Бабы-Яги, которая выкрала его для того, чтобы он принес ей счастье. В советское время мультик вошел в золотой фонд отечественного кино. 

Ранее 5-tv.ru писал, как специалисты применяют искусственный интеллект в съемках кино.

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