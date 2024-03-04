Порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента

ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян собираются голосовать на выборах президента
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЦИОМ провел опрос среди населения и опубликовал результаты.
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса о планах россиян принять участие в голосовании на выборах президента страны. Результаты показали, что сделать это планируют по меньшей мере 80% граждан.
При этом отмечается, что из них — 70% точно примут участие, еще 10%, что, скорее всего, проголосуют. Кроме того, почти 90% населения осведомлены о предстоящих выборах.
Также ВЦИОМ сообщил о степени поддержки кандидатов. Так, например, если бы выборы проходили в предстоящее воскресенье, то за действующего лидера страны Владимира Путина проголосовали бы 75% избирателей. За кандидата от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова отдали бы голос 6% опрошенных, за Николая Харитонова от КПРФ проголосовали бы 4%, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 3%.
Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян доверяют Путину.
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