Порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян собираются голосовать на выборах президента

Порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Выборы президента России 2024

ВЦИОМ провел опрос среди населения и опубликовал результаты.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса о планах россиян принять участие в голосовании на выборах президента страны. Результаты показали, что сделать это планируют по меньшей мере 80% граждан.

При этом отмечается, что из них — 70% точно примут участие, еще 10%, что, скорее всего, проголосуют. Кроме того, почти 90% населения осведомлены о предстоящих выборах.

Также ВЦИОМ сообщил о степени поддержки кандидатов. Так, например, если бы выборы проходили в предстоящее воскресенье, то за действующего лидера страны Владимира Путина проголосовали бы 75% избирателей. За кандидата от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова отдали бы голос 6% опрошенных, за Николая Харитонова от КПРФ проголосовали бы 4%, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 3%.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян доверяют Путину.

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