Порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента

ВЦИОМ провел опрос среди населения и опубликовал результаты.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса о планах россиян принять участие в голосовании на выборах президента страны. Результаты показали, что сделать это планируют по меньшей мере 80% граждан.

При этом отмечается, что из них — 70% точно примут участие, еще 10%, что, скорее всего, проголосуют. Кроме того, почти 90% населения осведомлены о предстоящих выборах.

Также ВЦИОМ сообщил о степени поддержки кандидатов. Так, например, если бы выборы проходили в предстоящее воскресенье, то за действующего лидера страны Владимира Путина проголосовали бы 75% избирателей. За кандидата от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова отдали бы голос 6% опрошенных, за Николая Харитонова от КПРФ проголосовали бы 4%, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 3%.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян доверяют Путину.