Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 марта
Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 25 по 31 марта.
Небесные тела распределились по четырем стихиям, которые являются основой мироздания. Эти энергии присутствуют везде и во всем, в том числе и в самом человеке. И сейчас мы можем воспользоваться ресурсом космоса для развития своих качеств и упорядочивания жизни.
19 марта Меркурий в Овне соединится с Северным узлом, а значит наши слова, мысли и знакомства имеют долгосрочные последствия. Появляется возможность выровнять путь судьбы благодаря обучению, осознанию своих коммуникативных и коммерческих талантов, повышению уровня компетентности, выстраивая мышление в позитивном русле.
Активно настроенные люди легко могут занять позиции интеллектуальных лидеров, успешных коммерсантов и эффективных переговорщиков.
20 марта, с переходом Солнца в Овен, наступает день весеннего равноденствия. Начало астрономической весны и стихия огня побуждают браться за новые смелые проекты, способствуют налаживанию конструктивных связей в мире бизнеса и спорта.
Усиливается боевой дух, азарт, лидерские качества и уверенность в своих силах. Гармоничное влияние Плутона на Светило помогает ярко проявить себя, наделяет выдержкой в кризисных ситуациях.
20 и 21 марта Луна во Льве добавляет блеска и тепла. Тянет к радости и веселью, хочется признания со стороны публики. Эти дни благоприятны для самопрезентации с элементами эпатажа, рекламы, шоу, посещения театров и мест для развлечения, организации детских праздников или обучающих лекций.
По максимуму проявляются политические деятели и творческие люди, а также все, кто горит желанием заявить о своем потенциале. Успешна деятельность, связанная с красотой, уходом за волосами и обретением королевского шика.
Для законченного образа яркой личности можно приобрести элементы роскоши — одежду, украшения, духи или косметику от известных брендов. Эти вещи будут цениться вами и радовать. Отношения, построенные на принципах любви, искренности и взаимоподдержки, имеют все шансы на укрепление и переход на новый уровень или официальный статус.
Рассеянность в обращении с деньгами, хаотичные и спонтанные траты, присущие Венере в знаке Рыб, стабилизирует Сатурн. Усиливается чувство долга и ответственность, практичность и прагматичность.
Для приумножения благосостояния и обретения прочного положения рекомендуется начать вести учет денежных потоков, завести накопительный счет или персональную кубышку, а также жертвовать средства на благотворительность.
С 23 марта Марс пополняет сектор Рыб, а значит теперь действия совершаются под влиянием эмоционального подводного течения.
Дела продвигаются неравномерно — то шторм, то штиль. Обидчивость и перепады настроения могут усложнить жизнь, если не найти гармоничное применение марсианских энергий.
Задумайтесь о новом творческом, профессиональном или романтическом увлечении, а также поиском баланса во взаимоотношениях с социумом.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам стоит уделить внимание друзьям, единомышленникам и коллегам, поддерживающим вашу жизненную позицию. Удача и везение на вашей стороне, а находчивость и изобретательность поможет не упустить благоприятные возможности.
Впустите в свою жизнь новизну — примерьте новый нестандартный образ. Шокируйте окружающих своим преображением. Действуйте смело и независимо.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцы, как всегда, на пути обретения внутреннего спокойствия и уверенности. Происходит ощутимый духовный рост и стабилизация психических процессов.
Подходящее время для поиска своего пути или подведения итогов. Успех обеспечен в деятельности, связанной с творческими профессиями, искусством, благотворительными организациями, налоговыми органами, туристической индустрией.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам активный творческий импульс привносит удачу в дела, особенно связанные с научной, спортивной, исследовательской деятельностью. Контакты и проекты с зарубежными партнерами и крупными организациями окажутся надежными и перспективными. Удачное время заявить о себе политическим и общественным деятелям. Благоприятны дальние поездки и путешествия.
Рак — гороскоп на неделю
Раков ожидают крупные доходы от бизнеса, должности, социального положения. Выгодно решаются вопросы страхования, вступления в наследство, официальной регистрации или основания собственного дела.
Усиление волевых качеств, целеустремленности и жизнестойкости обязательно приведет к желаемым результатам.
Лев — гороскоп на неделю
У Львов успех и расширение возможностей приходит благодаря деловым партнерам или супругам. Смело дерзайте в сферах международной, научной, спортивной, издательской или судебной деятельности.
На этом этапе можно легко заключить перспективные контракты и договоры, решить юридические вопросы. Усиление творческих способностей, миролюбия и оптимизма способствуют привлечению к вам всеобщего внимания.
На крыльях счастья: каким знакам зодиака особенно повезет в год зеленого деревянного Дракона
Дева — гороскоп на неделю
Девы могут с пользой для здоровья и бюджета пройти медицинское обследование или получить надлежащее лечение. На рабочем месте можно рассчитывать на улучшение условий труда и атмосферы в коллективе, а также на хорошее материальное обеспечение.
У представителей бизнеса удачно решаются вопросы с открытием счета, оформлением кредитов на выгодных условиях или расширением производства.
Весы — гороскоп на неделю
У Весов эстетическое восприятие мира, потребность в красоте и участие в культурных мероприятиях помогут ярко проявиться творческому потенциалу. Ваша утонченная и артистическая натура пользуется успехом у противоположного пола.
Самое время для создания романтических отношений, которые принесут вам счастье или для заключения брака с любимым человеком.
Скорпион — гороскоп на неделю
У Скорпионов внимание направлено на дом и семью, решение бытовых или рабочих вопросов. Оформление справок и документов осуществляется без бюрократических проволочек. Вы легко со всем справитесь.
Можно заняться ремонтными работами, переоборудованием кухни, завести домашнего питомца. Выполнение совместных дел с близкими людьми или коллегами дадут возможность почувствовать свою значимость и полезность.
Стрелец — гороскоп на неделю
У оптимистичных Стрельцов в приоритете романтические знакомства, свидания или культурный досуг. Совместное времяпрепровождение с приятными эрудированными собеседниками подарит вам хорошее настроение.
Усиливается интерес к обучению, что обеспечивает хорошую успеваемость у детей. Полезно заводить новые связи, проводить презентации в соцсетях или учебных заведениях.
Козерог — гороскоп на неделю
Козероги пополняют свой бюджет доходом от недвижимости, аренды, семейного дела, дивидендов от акций, торговли продуктами питания или собственного производства. Выгодно можно приобрести товары для обустройства дома и личных нужд членов семьи.
Купленные вещи окажутся качественными и долго прослужат. Стабильность жизненного уклада синхронизируется с качествами вашей личности.
Сюрприз от нейросетей: что ждет каждого человека в 2024 году
Водолей — гороскоп на неделю
Для Водолеев перспективы и благоприятные возможности открываются в деловой сфере. Благодаря проявлению коммуникативных и организаторских способностей.
Вы отлично проведете переговоры, заключите соглашения и контракты, выстроите комфортный для вас круг общения. Короткие поездки и командировки приведут к расширению полезных связей и клиентской базы.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбам лучше всего пополнять энергию и силы во время отдыха и релаксации, принятия водных процедур, ароматерапии, духовных и медитативных практик. Всплеск активности и вдохновения посетит вас во время творческих занятий.
Отдайте предпочтение пассивному времяпрепровождению в уединенном месте. Ожидаем дополнительный доход, получение налоговых льгот и выплат
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие четыре знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2024 году.
Читайте также
64%
-0.74 100.37
-0.24
Нашли ошибку?