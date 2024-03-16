Депутаты правящей коалиции Германии поддержали передачу Украине ракет Taurus

Bild: правящая коалиция Германии проголосовала за передачу ВСУ ракет Taurus
Фото: Matthias Balk / ТАСС
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Однако против до сих пор выступает канцлер Олаф Шольц.
Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus. Об этом Bild сообщил глава фракции «Христианско-демократического союза Германии» и «Христианско-социального союза в Баварии» в ЕП Даниэль Каспари
Отмечается, что 451 депутат проголосовал за эту инициативу, в то время как 46 выступили против, а еще 49 отказались принимать участие в голосовании.
При этом, пишет издание, отказ Германии передать ракеты для ВСУ объясняется «особыми рисками», о которых ранее сообщалось.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Бундестаге сравнили с дымовой шашкой идею продать Британии ракеты Taurus.
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