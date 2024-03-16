Депутаты правящей коалиции Германии поддержали передачу Украине ракет Taurus

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 8 0

Bild: правящая коалиция Германии проголосовала за передачу ВСУ ракет Taurus

Депутаты правящей коалиции Германии поддержали передачу Украине ракет Taurus

Фото: Matthias Balk / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Однако против до сих пор выступает канцлер Олаф Шольц.

Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку ВСУ крылатых ракет Taurus. Об этом Bild сообщил глава фракции «Христианско-демократического союза Германии» и «Христианско-социального союза в Баварии» в ЕП Даниэль Каспари

Отмечается, что 451 депутат проголосовал за эту инициативу, в то время как 46 выступили против, а еще 49 отказались принимать участие в голосовании.

При этом, пишет издание, отказ Германии передать ракеты для ВСУ объясняется «особыми рисками», о которых ранее сообщалось.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бундестаге сравнили с дымовой шашкой идею продать Британии ракеты Taurus.

Тема:
Спецоперация
16 мар
Российские войска ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами» в Одессе
16 мар
Российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями
16 мар
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области
16 мар
Сокрушающие удары «Солнцепеками». Лучшее видео из зоны СВО за день
16 мар
ВС РФ ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»*
16 мар
МО РФ: в небе над Белгородской и Курской областями уничтожены восемь дронов
16 мар
Полянский обвинил теряющего легитимность Зеленского в стремлении утопить Украину в крови
16 мар
«Вопиющая ложь»: во Франции пригвоздили Макрона после интервью об Украине
16 мар
«Позиция однозначна»: в Финляндии высказались об отправке западных войск на Украину
16 мар
Переживший три командировки в Афганистан немецкий наемник ликвидирован на Украине
+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:01
Депутаты правящей коалиции Германии поддержали передачу Украине ракет Taurus
20:47
Жители Новосибирска активно участвуют в выборах президента вопреки метели
20:39
Явка на выборах президента России превысила 55%
20:33
В Германии отметили смелость голосующих под обстрелами жителей Белгорода
20:18
Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения полуострова с Россией
20:15
Машина вспыхнула на парковке концертного зала в Подмосковье во время премии «Виктория»

Сейчас читают

Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов
«Совсем из ума выжили»: Маковецкий в резкой форме ответил на слухи о краже денег
«Если не хочет вернуться»: какие ограничения наложат на Ефремова в случае УДО
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок