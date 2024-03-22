Первого человека задержали на территории «Крокуса», где произошла стрельба

На территории «Крокус Сити Холла» правоохранители задержали неизвестного мужчину. Его под руки отвели к полицейским авто, с места ЧП передает корреспондент «Известий». Иных подробностей нет.

Стрельба была открыта в здании «Крокуса» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник», но он не успел начаться. Очевидцы сообщали, что неизвестные открыли огонь по мирным гражданам. В ФСБ сообщали, что количество погибших достигло 40 человек, пострадавших — 100.

После стрельбы в здании также начался пожар. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Предварительно, внутри могут оставаться люди.

На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев и подмосковный прокурор. Создан оперативный штаб. Силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в «Крокус Сити Холле».